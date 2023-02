Ted Lasso: Apple zeigt den offiziellen Trailer zu Staffel 3 der Serie

Ted Lasso, eine der derzeit erfolgreichsten Comedy-Serien, kehrt schon bald mit einer dritten und dann vermutlich auch letzten Staffel zu Apple TV+ zurück. Wenige Wochen vor dem Start gibt es jetzt den offiziellen Trailer, der uns mit viel Emotion und Herz auf die neuen Folgen einstimmt.Genaueres zur Handlung verrät das neue Video zwar nicht, bekannt ist aber ohnehin schon, dass es in Staffel 3 wieder neue Herausforderungen für Ted Lasso (Jason Sudeikis) und den von ihm trainierten AFC Richmond geben wird. Dieser ist zwar frisch in die Premier League aufgestiegen, jedoch räumen die Medien dem Verein dort keine realistischen Chancen ein. Vor allem der Weggang des Jungtalents Nate (Nick Mohammed) sorgt für Ärger. Hinzu kommen auch noch private Probleme, die es für Ted und seine Mannschaft zu bewältigen gilt. Untermalt wird der nahezu wortlose Trailer vom Song "You Can't Always Get What You Want" der Rolling Stones.Staffel 3 von Ted Lasso startet am 15. März 2023 bei Apple TV+. Diese umfasst 12 neue Folgen, welche die Geschichte um den AFC Richmond dann wohl auch zu einem Ende bringen werden.