Superman & Lois - Die neue DC-Serie zeigt sich in einem ersten Trailer

Mit Superman & Lois steht eine weitere Serie rund um den DC-Comichelden Superman in den Startlöchern. Wie es der Titel bereits vermuten lässt, steht hier dann Supermans Be­ziehung mit der Journalistin Lois Lane im Mittelpunkt. Der US-Sender The CW hat jetzt ei­nen ersten Trailer veröffentlicht, der mehr zu Handlung verrät.



In der Serienadaption der gleichnamigen Comicreihe muss Superman nicht nur die Welt vor dem Bösen beschützen, sondern sich auch noch ganz anderen Herausforderungen stellen: nämlich den Aufgaben eines Vaters. Dass dies im Fall des wohl mächtigsten Helden des DC-Universums nicht ganz einfach ist, beweist nun ein Trailer, in dem unter anderem Clark Kents Söhne die wahre Identität ihres Vaters entdecken.



Superman & Lois startet in den USA am 23. Februar 2021 mit einer zweistündigen Premiere beim Sender The CW. In Deutschland hat die Serie bisher noch kein Zuhause gefunden, sodass sich Fans hierzulande noch in Geduld üben müssen.