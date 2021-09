Star Trek: Prodigy - Termin und Trailer zur Animationsserie

Pünktlich zum diesjährigen Star Trek-Day hat der Streamingsdienst Paramount+ einen ersten Trailer zur Animationsserie Star Trek: Prodigy veröffentlicht, die in Zusammenarbeit mit Nickelodeon entsteht und ihre Premiere im Oktober feiert. Das Video stellt schon einmal ein paar der vielen neuen Charaktere der Serie etwas genauer vor.Star Trek: Prodigy ist eine neue computeranimierte Serie im Star Trek-Universum und soll sich in erster Linie an ein jüngeres Publikum richten. Die Geschichte handelt von einer kleinen Gruppe bunt zusammengewürfelter Außerirdischer, die eines Tages ein verlassenes Schiff der Sternenflotte finden und mit diesem gemeinsam die Galaxis auf der Suche nach einer besseren Zukunft erkunden. Trotz der vielen neuen Charaktere wird in der Serie aber auch zumindest ein bekanntes Gesicht zurückkehren, denn die noch unerfahrene Crew entdeckt auf dem Schiff ein Hologramm der Offizierin Captain Janeway, die Fans unter anderem noch aus Star Trek: Voyager kennen.Star Trek: Prodigy entsteht unter der Federführung der beiden Emmy-Gewinner Kevin und Dan Hageman (unter anderem: Ninjago). In den USA startet die erste Staffel am 28. Oktober 2021 bei Paramount+. Wann und wo die Serie in Deutschland zu sehen sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt.