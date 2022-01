Severence: Apple zeigt einen neuen Trailer zur Thriller-Serie

Apple hat einen neuen Trailer zur Serie Severance veröffentlicht, in der Unternehmen seinen Angestellten die perfekte Work-Life-Balance verspricht - auf höchst ungewöhnliche Art und Weise, denn Privates und Berufliches werden durch einen Eingriff im Gehirn getrennt. Was wirklich hinter dieser Maßnahme steckt, wird sich dann zum Serienstart im Februar zeigen, ein neuer Trailer liefert schon einmal weitere Hinweise.Severence erzählt die Geschichte von Mark Scout (gespielt von Adam Scott), der als Teamleiter für Lumon Industries arbeitet. Das Unternehmen unterzieht seine Angestellten einem chirurgischen Eingriff, bei dem sämtliche Erinnerungen an das berufliche und private Leben vollständig voneinander getrennt werden - natürlich rein freiwillig. Doch wie so oft ist vieles nicht so, wie es auf den ersten Blick scheint und so verbrigt Lumon Industries ein großes Geheimnis, das nicht nach draußen gelangen darf.Regie bei Severence führte Ben Stiller, die Idee zur Serie stammt von Dan Erickson. Der Serienstart ist am 18. Februar 2022 bei Apple TV+.