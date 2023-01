Pariah Nexus: Erster Trailer zur neuen Warhammer-Animationsserie

Warhammer-Fans können sich in diesem Jahr wieder über eine neue Animationsserie freuen: Games Workshop veröffentlichte jetzt den ersten Trailer zu Pariah Nexus, der einen ersten Blick auf den Schauplatz und Helden liefert.Pariah Nexus wird die Geschichte einer bunt zusammengewürfelten Gruppe imperialer Krieger erzählen, die gemeinsam im Nephilim-Sektor ums Überleben kämpfen. Dieses Gebiet der Galaxie ist in einen gewaltigen Krieg zwischen den Indomitus-Kreuzfahrern und einer Dynastie von Necrons verwickelt.Pariah Nexus soll in diesem Jahr exklusiv bei Warhammer+ starten. Ein genaues Datum hierfür gibt es aber noch nicht.