Ozark - Netflix stimmt auf den Start der dritten Staffel ein

Die Serie Ozark startet demnächst beim Streaming-Dienst Netflix in ihre dritte Staffel. Vorab gibt es einen neuen Trailer, der deutlich macht, dass sich die Byrdes auf neue Konflikte und Probleme einstellen müssen.Auch in der dritten Staffel steckt die Familie Byrde weiterhin in einem Sumpf illegaler Geschäfte, wird in ihrem Handeln aber zunehmend selbstbewusster. Der Erfolg bei der Geldwäsche soll künftig durch das neue Kasino " The Missouri Belle" weiter gesteigert werden. Andererseits entstehen so aber auch neue Probleme, die sogar die Sicherheit von Martys und Wendys Familie gefährden.Die dritte Staffel der Drama-Serie Ozark startet am 27. März 2020 mit insgesamt zehn neuen Folgen exklusiv bei Netflix.