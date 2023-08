One Piece: Die Strohhutbande sticht heute auf Netflix in See

Realverfilmung eines Anime-Phänomens

Synchronsprecher der Vorlage mit dabei

Heute startet die erste Staffel der Realverfilmung von One Piece auf Netflix . Die Serie soll sich eng an ihrer Anime- beziehungsweise Manga-Vorlage orientieren, weshalb Fans voll auf ihre Kosten kommen dürften. Ein finaler Trailer möchte jetzt noch einmal all jene an Bord holen, die von dem Projekt bisher bislang nicht ganz überzeugt sind.Netflix hat für die Serie eng mit dem One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda zusammengearbeitet, der nicht nur die Aufgabe als ausführender Produzent übernommen, sondern auch das Casting und die Postproduktion betreut hat. Nachdem Live-Action-Adaptionen anderer Anime-Vorlagen in der Vergangenheit meistens nur mäßig erfolgreich waren, ist die Hoffnung der Fans auf eine gelungene Umsetzung dementsprechend groß.Auch diese dreht sich um den jungen Piratenanwärter Monkey D. Luffy (gespielt von Iñaki Godoy), der sich zusammen mit seiner frisch zusammengestellten Crew auf die Suche nach einem sagenumwobenen Piratenschatz, dem One Piece, begibt. Dieser ist allerdings alles andere als leicht zu finden und so warten auf die sogenannte Strohhutbande zahllose Abenteuer und natürlich auch Rivalen. Ein paar davon gibt es im neuesten Trailer zu sehen.Klar ist, dass die Netflix-Adaption mit acht Episoden hier zunächst einmal nur an der Oberfläche der Geschichte kratzen kann. Diese erstreckt sich nämlich bereits über mehr als 100 Manga-Bände beziehungsweise 1000+ Anime-Folgen sowie mehrere Kinofilme und ist bislang nicht abgeschlossen.Neben Godoy spielen in der Serie unter anderem noch Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) und Taz Skylar (Sanji) mit. Fans dürfen sich dabei zudem über die aus dem Anime bekannten Stimmen freuen. Dies gilt sowohl für die japanische als auch die deutsche Synchronfassung.