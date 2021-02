Mortal Kombat: Der Trailer zur brutalen Videospiel-Verfilmung ist da

Videos automatisch starten

Warner Bros. hat einen ersten Trailer zur kommenden Neuverfilmung von Mortal Kombat veröffentlicht. Fans der berühmt-berüchtigten Spielreihe können darin viele bekannte Charaktere wiederfinden - und auch das eine oder andere brutale Fatality entdecken.



Zwar orientiert sich der neue Mortal Kombat-Film zweifelsfrei an dem gleichnamigen Vi­deo­spiel-Franchise, dennoch erzählt er eine komplett neue Geschichte: Im Mittelpunkt steht nämlich der MMA-Kämpfer Cole Young (gespielt von Lewis Tan), der eines Tages vom Magier Shang Tsung und dem Krieger Sub-Zero ausgeschaltet werden soll. Young sucht daher nach Hilfe für sich und seine Familie und findet diese schließlich im Tempel von Lord Raiden. Dort trainiert er zusammen mit den Erdenkrieger Liu Kang, Kung Lao und dem abtrünnigen Söldner Kano, um sich für einen schicksalhaften Kampf vorzubereiten, bei dem nur nur sei­ne eigene Zukunft, sondern die Sicherheit der ganzen Erde auf dem Spiel steht.



Regie bei Mortal Kombat führt der Werbefilmer Simon McQuoid, der mit dem Kampf­spek­ta­kel sein Spielfilmdebüt feiert. Für Deutschland gibt Warner Bros. derzeit den 8. April als Kinostart an. Ob dieses Datum tatsächlich auch eingehalten werden kann, bleibt ab­zu­war­ten. In den USA startet Mortal Kombat am 16. April im Kino und zeitgleich als Stream bei HBO Max.