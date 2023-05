Mission: Impossible 7 - Trailer zum Action-Spektakel erschienen

Für Hunt steht alles auf dem Spiel

Tom Cruise kehrt in diesem Sommer in seiner Paraderolle als Ethan Hunt ins Kino zurück. In Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil 1 wartet dann seine bislang gefährlichste Mission auf den Topagenten. Jetzt steht der offizielle Trailer bereit - und dieser zeigt das erwartete Stunt-Spektakel.Im bereits siebten Teil der Actionreihe wird Ethan Hunt nicht nur von den Schatten seiner Vergangenheit eingeholt, sondern er muss zudem auch noch eine neuartige Waffe finden und sicherstellen, bevor diese in die falschen Hände gelangt - was folgt, ist ein tödlicher Wettlauf um den ganzen Globus voller Gelegenheiten für atemberaubende Stunts, die Tom Cruise auch dieses Mal wieder selbst gemacht hat. Im Trailer sehen wir unter anderem, wie er mit einem Motorrad von einer Klippe stürzt oder auf dem Dach eines Zugs kämpft.Neben Tom Cruise kehren unter anderem noch Simon Pegg in seiner Rolle als Technologieexperte und Hacker Benji Dunn, Rebecca Ferguson als MI6-Agentin Ilsa Faust, Vanessa Kirby als mysteriöse Kontaktperson White Widow und Ving Rhames als Computerexperte Luther Stickell zurück. Mit Hayley Atwell, Esai Morales, Henry Czerny, Pom Klementieff und Shea Whigham gibt es außerdem eine Reihe Neuzugänge.Regie führt, so wie auch schon bei Rogue Nation (2015) und Fallout (2018), Christopher McQuarrie. Mission: Impossible - Dead Reckoning, Teil 1 startet am 13. Juli 2023 in den deutschen Kinos. Ein achter und dann auch letzter Teil folgt am 27. Juni 2024.