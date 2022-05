Mission Impossible 7 - Der erste Teaser-Trailer mit Tom Cruise ist da

Paramount Pictures hat den ersten Teaser-Trailer zu Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil 1 veröffentlicht. Darin schlüpft Tom Cruise erneut in die Rolle des Geheimagenten Ethan Hunt, der Vorschau zufolge dürfen sich Fans wenig überraschend auf ein spektakuläres Action-Feuerwerk einstellen. Dieses zündet allerdings erst im nächsten Jahr.Eigentlich sollte der erste Teaser zu Mission: Impossible 7 erst vor Top Gun: Maverick (Start: 26. Mai) im Kino gezeigt werden, durch einen Leak am Wochenende fand dieser (oder ein sehr ähnlicher) Clip aber dann doch vorzeitig den Weg ins Netz. Inzwischen wurde das Video früher als ursprünglich geplant von Paramount Pictures offiziell freigegeben und steht daher nun zur Sichtung bereit, auch in deutscher Sprache.In Mission: Impossible 7 wird Ethan Hunt/Tom Cruise seine nächste und zugleich dann wohl auch letzte Mission für den Geheimdienst IMF annehmen. Dabei steht wieder einiges auf dem Spiel, wie der nun veröffentlichte Teaser zeigt - ein Scheitern könnte das Konzept von Recht und Unrecht langfristig auf den Kopf stellen.Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil 1 startet im Juli 2023 im Kino. Rund ein Jahr später wird dann Teil 2 anlaufen und die Filmreihe abschließen.