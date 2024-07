Alien: Romulus - Der finale Trailer liefert Gänsehaut-Momente im All

Plünderung mit tödlichen Folgen

In knapp einem Monat startet Alien: Romulus im Kino und dass Fans der Reihe dann auch tatsächlich der erhoffte Mix aus Sci-Fi und beklemmendem Horror erwartet, unterstreicht noch einmal ein brandneuer und zugleich auch letzter Trailer, den die 20th Century Studios nun veröffentlicht haben.Alien: Romulus spielt zwischen den beiden ersten Alien-Filmen, also Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt (1979) und Aliens - Die Rückkehr (1986). Ellen Ripley werden wir in der Geschichte aber nicht zu Gesicht bekommen, stattdessen dreht diese sich nämlich um eine neue Crew, die eine im All umhertreibende, verlassene Raumstation entdeckt, die vermeintlich leichte Beute verspricht."Schnell rein, alles Kostbare plündern und wieder raus" - so ungefähr lautet zwar der Plan, allerdings gibt es an Bord der Romulus noch etwas, mit dem Gruppe sicherlich nicht gerechnet hat. Und nach einer Begegnung mit einem (beziehungsweise gleich mehreren) Facehuggern nimmt das blutige Schicksal seinen Lauf. In der Vorschau macht etwa ein Chestburster seinem Namen alle Ehre.Wichtigstes Gesicht der neuen Gruppe ist eine von Cailee Spaeny (unter anderem aus Civil War bekannt) gespielte junge Frau, die wohl die besten Überlebenschancen haben dürfte. Weiter zählen noch David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn und Aileen Wu zu den Darstellern in Alien: Romulus.Fede Alvarez (Evil Dead, Don't Breath) führte bei dem Film Regie, Ridley Scott ist immerhin in der Produzentenrolle an dem Projekt beteiligt. Ob es Alvarez wie versprochen gelingt, an die Wurzeln der Reihe anzuknüpfen, zeigt sich, wenn Alien: Romulus am 15. August 2024 in den deutschen Kinos startet.