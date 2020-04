Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. - Erster Trailer zu Staffel 7 erschienen

Videos automatisch starten

ABC schickt die Agents of S.H.I.E.L.D. demnächst in ihre siebente und damit zugleich auch finale Staffel. Dass es zum Abschluss noch einmal richtig spannend wird, verspricht nun der erste lange Trailer, den der Fernsehsender zur Marvel-Serie veröffentlicht hat.



Das Ende der sechsten Staffel hatte es bereits gezeigt: Die S.H.I.E.L.D.-Agenten müssen nach einem Zeitsprung in die Vergangenheit eingreifen, um die Bedrohung durch die Chro­ni­coms zu stoppen. Auch der Konflikt mit der Geheimorganisation Hydra wird wei­ter­ge­führt, dabei womöglich aber aus einem ganz neuen Blickwinkel betrachtet.



In den USA startet die letzte Staffel von Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. am 27. Mai 2020. In Deutschland wird die Serie voraussichtlich wenig später wieder bei Amazon Prime Video fortgesetzt.