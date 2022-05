Love, Death + Robots: Neuer Trailer zu Staffel 3 der Netflix-Serie

Die Netflix-Serie Love, Death + Robots konnte bereits mit zwei Staffeln kurzer, voneinander unabhängiger Sci-fi-Geschichten recht gut unterhalten und sogar einen Emmy gewinnen. Die dritte Staffel steht nun in den Startlöchern, in einem neuen Trailer zeigt Netflix jetzt, dass man auch bei dieser wieder an der erfolgreichen Rezeptur festhalten wird.Staffel 3 erzählt insgesamt neun unterschiedliche Geschichten, in denen sich Science-Fiction, Fantasy, Humor und Horror miteinander vermischen. Da jede Folge von einem anderen Animationsstudio stammt, besitzt auch jede ihren ganz eigenen visuellen Stil. Tim Miller und David Fincher sind erneut als ausführende Produzenten tätig und steuern dieses Mal sogar beide eine eigene Geschichte bei.Während Miller bereits in Staffel 1 und Staffel 2 für jeweils eine Folge auf dem Regiestuhl Platz nahm, gibt der Mindhunter-Regisseur Fincher mit "Schlechte Reise" seinen Einstand. In der finsteren Horror-Story wird die Crew eines Schiffes von einem riesigen und offenbar zudem auch noch intelligenten Krustentier angegriffen.Love, Death + Robots: Ausgabe 3 startet am 20. Mai 2022 weltweit bei Netflix.