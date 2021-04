Love, Death + Robots: Erster Trailer zur 2. Staffel der Anthologie-Serie

Videos automatisch starten

Netflix setzt die Anthologie-Serie Love, Death + Robots im Mai dieses Jahres fort. In den animierten Geschichten dürfte es erneut ziemlich verrückt und nicht immer ganz jugendfrei zugehen, wie jetzt ein erster Trailer deutlich macht.



Auch bei Staffel 2 sind verschiedene Studios für die einzelnen Folgen zuständig, sodass wie­der eine ganze Reihe kreativer Köpfe für höchst unterschiedliche Geschichten sorgen, die sich zudem jeweils in ihrem Animationsstil unterscheiden. Netflix stellt unter anderem nack­te Riesen, Weihnachtsdämonen und selbstverständlich auch wild gewordene Roboter in Aussicht. Präsentiert werden die Geschichten von Tim Miller, Jennifer Miller, David Fincher und Joshua Donen.



Los geht es am 14. Mai 2021 bei Netflix. Die genaue Episodenanzahl ist zwar noch nicht bekannt, fest steht allerdings, dass mit Staffel 2 noch nicht das Ende der Reihe erreicht ist: Für das nächste Jahr wurde nämlich bereits eine dritte Staffel angekündigt.