Kingdom - Termin und Trailer zur zweiten Staffel der Netflix-Serie

Wenn es um Zombie-Serien geht, ist The Walking Dead zwar immer noch der unangefochtene Platzhirsch, dennoch hat auch Netflix einen interessanten Genre-Vertreter im Sortiment: Die koreanische Serie Kingdom verlegt die Zombie-Apokalypse nämlich ins Mittelalter. Jetzt gibt es einen neuen Trailer und Starttermin für Staffel 2.Auch in der zweiten Staffel müssen sich Kronprinz Lee Chang (gespielt von Ju Ji-hoon) und seine Gefolgschaft mit der Horde der Untoten herumschlagen. Zu allem Übel haben diese inzwischen ihre Lichtscheue überwunden und sind in den neuen Folgen nun sogar tagsüber aktiv. Wie der Trailer in Aussicht stellt, geht aber auch der Kampf um die Thronfolge inmitten des Chaos weiter.Zusammen mit dem Trailer hat Netflix außerdem verraten, wann die neuen Folgen an den Start gehen: Demnach zeigt der Streaming-Dienst diese ab dem 13. März 2020.