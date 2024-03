House of the Dragon: Staffel 2 erhält Termin und zwei neue Trailer

Zeitgleich zum US-Start

'Grüner' und 'Schwarzer' Trailer

Im Juni startet die zweite Staffel des Game of Thrones-Ablegers House of the Dragon . In Deutschland zeigt dann wieder Sky die neuen Folgen, in denen sich der Konflikt um die rechtmäßige Thronfolge in Westeros weiter zuspitzen wird. Neben einem genauen Premierentermin gibt es jetzt gleich zwei neue Trailer - und das aus einem triftigen Grund.Jetzt steht fest, dass es Staffel 2 von House of the Dragon zügig nach Deutschland schaffen wird, denn während die erste Folge in den USA am 16. Juni bei Max über die Bildschirme flimmert, gibt es diese hierzulande in der Nacht vom 16. auf den 17. Juni zu sehen. Wahlweise über Sky oder im Stream bei Wow, sowohl in deutscher Synchronisation als auch im Originalton mit Untertiteln. Sieben weitere Episoden erscheinen danach dann wöchentlich.Zur Erinnerung: Nach dem Tod von König Viserys Targaryen in Folge 8 der ersten Staffel entbrennt ein Streit um den eisernen Thron. Denn während der Grüne Rat innerhalb der Familie die Erstgeborene Rhaenyra als rechtmäßige Thronfolgerin ansieht, befürwortet der Schwarze Rat ihren Bruder Aegon als neuen König.Diesen Konflikt sollen daher nun zwei neue Trailer verdeutlichen, die jeweils die "schwarze" beziehungsweise "grüne Seite" (hier ab 1:23) repräsentieren. Beide Videos betrachten die Situation somit aus einem anderen Blickwinkel, fügen sich letztendlich aber doch zu einem Gesamtbild zusammen - und machen deutlich, dass das Königreich unmittelbar vor einem blutigen Krieg steht.In den neuen Folgen gibt es ein Wiedersehen mit vielen bereits bekannten Gesichtern, darunter Matt Smith als Daemon Targaryen, Emma D'Arcy als Rhaenyra Targaryen und Olivia Cooke als Alicent Hightower. Zum neuen Cast zählen unter anderem Abubakar Salim als Alyn of Hull, Gayle Rankin als Alys Rivers und Freddie Fox als Ser Gwayne Hightower.