Gnadenlos - Amazon zeigt den finalen Trailer zum Action-Thriller

Ursprünglich sollte Tom Clancy's Gnadenlos im Kino starten, doch die Corona-Pandemie machte diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung. Allerdings konnte der Action-Thriller mit Michael B. Jordan in der Hauptrolle recht schnell bei Amazon Prime Video ein neues Zu­hau­se finden. Wenige Wochen vor dem Start gibt es jetzt einen weiteren und gleichzeitig auch finalen Trailer zu sehen.Tom Clancy's Gnadenlos (im Original: Without Remorse) dreht sich um die schweren Schick­sals­schlä­ge im Leben des Navy Seals John Clark (gespielt von Michael B. Jordan), der sich auf einen blutigen Rachefeldzug an den Mördern seiner schwangeren Frau begibt und dabei einer internationalen Verschwörung auf die Spur kommt. John Clark, dessen bürgerlicher Name eigentlich John Kelly lautet, zählt zu den bekanntesten Charakteren des Tom Clancy-Universums.Regie bei Tom Clancy's Gnadenlos führte Stefano Sollima. Der Film steht ab dem 30. April 2021 bei Amazon Prime Video zum Abruf bereit.