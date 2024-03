Furiosa: A Mad Max Saga - Neuer Trailer zum Endzeit-Spektakel

Prequel zu Fury Road

Warner Bros. hat einen neuen Trailer zum kommenden Mad Max-Spin-off Furiosa veröffentlicht, in dem Anya Taylor-Joy die Rolle der titelgebenden Kriegerin spielt und es mit einem vom Thor-Darsteller Chris Hemsworth verkörperten Schurken aufnimmt. Fest steht dabei: Fans der Reihe dürfen sich wieder auf bildgewaltige Action vor sandiger Kulisse freuen.Die neue Vorschau beginnt mit einer Szene, die auch den Ausgangspunkt des Films bildet: Die noch junge Furiosa wird nach dem Untergang der Zivilisation vom grünen Ort der vielen Mütter entführt. Seitdem befindet sie sich in der Gewalt einer Bikerhorde, die vom grausamen Warlord Dementus (Hemsworth) angeführt wird. Zusammen mit dieser muss sie seither das raue Ödland durchstreifen.Als die Gruppe eines Tages eine vom Immortan Joe kontrollierte Zitadelle entdeckt, entbrennt ein Kampf zwischen den beiden Tyrannen - und Furiosa erhält endlich ihre Chance, sich an ihren Entführern zu rächen und einen Weg nach Hause zu finden.Furiosa: A Mad Max Saga erzählt somit eine neue Geschichte im Mad Max-Universum, die sich über einen Zeitraum von 15 Jahren erstreckt und noch vor dem Film Mad Max: Fury Road angesiedelt ist. Ein Wiedersehen mit "Mad" Max Rockatansky wird es höchstwahrscheinlich nicht geben, jedoch werden neben Furiosa noch andere Figuren aus dem Film von 2015 Auftritte haben.So schlüpft Angus Sampson wieder in die Rolle des Organic Mechanic und Nathan Jones spielt Immortan Joes Sohn Rictus Erectus. Zur weiteren Besetzung zählen unter anderem Neuzugänge wie Tom Burke, Alyla Browne oder Quaden Bayles. Regie führte erneut Oscar-Preisträger George Miller.Furiosa: A Mad Max Saga startet am 23. Mai 2024 in den deutschen Kinos.