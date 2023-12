Furiosa: A Mad Max Saga - Der erste Trailer ist da und zeigt Action satt

Prequel und Spin-off zugleich

Postapokalypse mit Taylor-Joy und Hemsworth

2015 war es George Miller erfolgreich gelungen, das dystopische Szenario der originalen Max Max-Filmtrilogie fürs moderne Kino wiederzubeleben. In Form von Furiosa: A Mad Max Saga steht für 2024 nun die erneute Rückkehr ins Ödland auf dem Programm - ein erster Trailer verspricht wieder spektakuläre Action und wilde Fahrzeugkämpfe.Die Handlung von Furiosa spielt noch vor den Ereignissen von Mad Max: Fury Road und erzählt natürlich die Vorgeschichte der Titelheldin Furiosa. Diese wird 45 Jahre nach dem Zusammenbruch der Ordnung vom Grünen Ort der vielen Mütter entführt und landet in der Gewalt einer Bikerhorde, die vom Warlord Dementus angeführt wird.Eines Tages stößt die Gang bei ihrer Reise durch das Wasteland auf eine Zitadelle, die unter der Kontrolle von Immortan Joe steht. Schließlich kommt es zu einem Konflikt zwischen Joe und Dementus, in den auch Furiosa mit hineingezogen wird und eine Reihe an Prüfungen bestehen muss, um so schließlich ihren Weg nach Hause finden zu können.Während Furiosa vor rund acht Jahren in Fury Road noch von Charlize Theron verkörpert wurde, ist es im Prequel nun Anya Taylor-Joy, die in die Rolle der (jüngeren) Titelheldin schlüpft. Im Trailer ist außerdem Thor-Darsteller Chris Hemsworth zu sehen, der hier den Warlord Dementus spielt. In weiteren Rollen sind unter anderem noch Tom Burke, Alyla Browne, Nathan Jones, Angus Sampson und Quaden Bayles mit dabei. Der zuletzt von Tom Hard gespielte Max Rockatansky wird in dem Film hingegen keinen Auftritt haben.Regie bei Furiosa: A Mad Max Saga führt erneut George Miller, der zusammen mit Nico Lathouris auch das Drehbuch geschrieben hat. Deutscher Kinostart ist am 23. Mai 2024, in den USA gibt es den Film einen Tag später zu sehen.