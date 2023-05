Der Greif: Amazon zeigt den Trailer zur Fantasy-Serie aus Deutschland

Ambitionierte Verfilmung eines Fantasy-Klassikers

Bei Amazon startet demnächst eine Fantasy-Serie aus deutscher Produktion: Der Greif basiert dabei auf dem gleichnamigen Roman von Wolfgang Hohlbein und dreht sich natürlich um das titelgebende Fabelwesen sowie eine Gruppe Jugendlicher, die dieses in einer geheimnisvollen Welt bekämpfen müssen.Nachdem es in den letzten Wochen nur kurze Teaser gegeben hatte, liegt jetzt auch der erste vollständige Trailer zu Hohlbeins Der Greif vor. Wer mit der Romanvorlage nicht vertraut ist: Der Greif spielt im Jahr 1994 in der fiktiven deutschen Stadt Krefelden, wo die drei Außenseiter Mark (gespielt von Jeremias Meyer), Memo (Zoran Pingel) und Becky (Lea Drinda) zu Weltenwanderern werden und eine geheimnisvolle alternative Realität betreten können, die auch als der Schwarze Turm bekannt ist.Wie sie herausfinden, unterdrückt dort ein Greif alle anderen Lebewesen und Mark scheint der einzige zu sein, der das weltenverschlingende Monster aufhalten kann. Dieser kann sich zunächst jedoch nicht so recht mit seiner Bestimmung als Held anfreunden, denn er hat auch mit seinen ganz persönlichen Problemen zu kämpfen. Als jedoch eines Tages sein Bruder Thomas verschwindet, müssen sich die drei Freunde ihrem Schicksal stellen und gemeinsam dem Greif entgegentreten.Der Greif startet als sechsteilige Serie am 26. Mai 2023 weltweit bei Amazon Prime Video . Die Serie wurde sowohl in Berlin als auch im Ausland gedreht, als Showrunner sind Erol Yesilkaya und Sebastian Marka an dem Projekt beteiligt.