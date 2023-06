Citadel: Diana - Amazon zeigt den ersten Teaser zur Spionageserie

Die Amazon-Serie Citadel soll nicht nur eine in sich geschlossene Spionagegeschichte erzählen, sondern in Form mehrerer Spin-offs zu einem großen Universum ausgebaut werden. Der erste dieser Ableger, Citadel: Diana, spielt in Italien und hat jetzt einen ersten Teaser-Trailer erhalten.Erst vor Kurzem hatte Amazon die Serie Citadel um mindestens eine zweite Staffel verlängert. Bevor die beiden Agenten Mason Kane (Richard Madden) und Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) zurückkehren, wird es jedoch an anderer Stelle weitergehen. Citadel: Diana verlegt die Handlung dann nach Italien, die Hauptrolle spielt Matilda De Angelis. Worum genau es geht, ist derzeit noch nicht bekannt. Das erste Teaser-Video verspricht aber schon einmal viel Action vor einer beeindruckenden europäischen Kulisse.Citadel: Diana wird leider nicht mehr dieses Jahr bei Amazon Prime Video starten, sondern erst 2024. Mindestens ein weiteres Citadel-Spin-off aus Indien befindet sich ebenfalls in Vorbereitung.