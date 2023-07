Castlevania: Nocturne - Termin und Trailer zur neuen Netflix-Serie

Neue Serie im Castlevania-Universum

Im September startet bei Netflix eine neue Animationsserie, die auf der Videospielreihe Castlevania basiert. Castlevania: Nocturne will dabei einen der beliebtesten Charaktere der Vorlage in den Mittelpunkt rücken und eine vollkommen neue Geschichte erzählen. Ein erster Trailer stimmt jetzt auf das Setting ein und vermittelt schon einmal einen recht guten Eindruck vom Animationsstil.Schauplatz von Castlevania: Nocturne ist Frankreich im Jahr 1792, also inmitten der Französischen Revolution. Damit spielt die Serie ein gutes Stück nach der letzten Serien-Adaption, die 2017 ebenfalls bei Netflix gestartet war und es immerhin auf vier Staffeln brachte. Nocturne soll nun als Origin-Geschichte für Richter Belmont dienen, dem Helden gleich mehrerer Teile der Videospielvorlage.Worum es in der Serie genau geht, verrät der erste Teaser-Trailer noch nicht, Netflix verspricht allerdings eine Geschichte voller Liebe, Trauer und Verlust, bei welcher natürlich auch Vampire wieder eine große Rolle spielen werden. Vorkenntnisse sollen dabei nicht erforderlich sein, sodass sich Nocturne auch für Zuschauer eignet, die noch keine andere Serie gesehen und noch kein Videospiel der Reihe gespielt haben.Castlevania: Nocturne entsteht bei Project 51 Productions und Powerhouse Animation. Autor der Serie ist Clive Bradley, als Showrunner ist Kevin Kolde beteiligt. Los geht es am 28. September 2023 auf Netflix.