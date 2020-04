Bosch - So spannend geht es in Staffel 6 der Amazon-Serie weiter

Videos automatisch starten

Harry Bosch ermittelt demnächst in der bereits sechsten Staffel des Amazon-Originals Bosch. In den neuen Folgen dürfte es der Detective mit seinem bisher größten Fall zu tun bekommen, denn die gesamte Stadt Los Angeles schwebt in großer Gefahr. In einem Trailer stimmt Amazon auf den baldigen Staffelstart ein.



In Staffel 6 wird der Mediziner Stanley Kent ermordet. Schlimmer noch: Radioaktives Material, das sich im Besitz des Mediziners befand, wurde gestohlen. Harry Bosch wird auf den Fall angesetzt, um die Täter zu stellen und einen verheerenden Terroranschlag auf die Stadt rechtzeitig zu verhindern.



Bosch: Staffel 6 startet am 17. April 2020 mit insgesamt 10 neuen Folgen bei Amazon Prime Video. Eine weitere Finalstaffel ist bereits bestätigt worden.