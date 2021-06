Bosch - Amazon zeigt den Trailer zur finalen Staffel der Krimiserie

Die von den Amazon Studios produzierte Serie Bosch startet in diesem Monat in die siebte und zugleich auch finale Staffel. In seinem (vorerst) letzten Fall ermittelt Harry Bosch in einer Brandstiftung, die mit gleich mehreren Morden in Verbindung zu stehen scheint.Staffel 7 der Serie basiert auf dem Roman "Scharfschuss" (The Burning Room) des amerikanischen Schriftstellers Michael Connelly. Nachdem eine Gruppe Maskierter ein Gebäude mit Brandsätzen bewirft, werden in diesem fünf Leichen gefunden. Bei einer der offenbar getöteten Personen handelt es sich um ein zehn Jahre altes Mädchen. Für den eigentlich kurz vor seiner Pensionierung stehenden Detective Harry Bosch (gespielt von Titus Williver) ist dies Grund genug, sich persönlich der Sache anzunehmen und die Verantwortlichen aufzuspüren.Zumindest in den USA starten die letzten acht Folgen von Bosch am 25. Juni 2021 bei Amazon Prime Video. Fans dürfen sich in Zukunft jedoch auf ein Spin-off zur Serie freuen, in welcher Williver erneut die Rolle von Harry Bosch übernimmt. Einen Termin oder auch nur Titel hat das Projekt bislang aber noch nicht.