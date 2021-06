Blood Red Sky - Im Netflix-Film zeigt eine Vampirin ihre dunkle Seite

Im Netflix-Film Blood Red Sky kommt es während eines Transatlantikflugs zu einem blutigen Zwischenfall, da sich nicht nur eine Gruppe Terroristen, sondern auch eine Vampirin mit ihrem Sohn unter den Passagieren befindet. Heute zeigt Netflix den ersten Trailer zum Horror-Thriller.Blood Red Sky ist eine deutsch-amerikanische Co-Produktion und spielt passenderweise während eines Flugs von Deutschland nach New York. An Bord befinden sind unter anderem die junge Frau Nadja (Peri Baumeister) und ihr zehnjähriger Sohn (Carl Koch), als plötzlich eine Gruppe Terroristen den Flieger kapert und die Passagiere bedroht. Was die Angreifer nicht wissen: Nadja ist eine Vampirin - und als die Terroristen ihren Sohn in Gefahr bringen, entfesselt die Blutsaugerin ihre dunkle Seite.Regie bei Blood Red Sky führte Peter Thorwarth, der Film feiert am 8. Juli 2021 auf dem Filmfest München seine Premiere. Schon wenig später, nämlich am 23. Juli, ist er dann bereits bei Netflix zu sehen.