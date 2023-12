Beverly Hills Cop: Axel F - Der erste Trailer mit Eddie Murphy ist online

Axel F ermittelt zusammen mit seiner Tochter

Weitere Rückkehrer aus den alten Filmen

Detective Axel Foley kehrt zurück: Nach 30 Jahren Pause schlüpft Eddie Murphy ein weiteres Mal in die Rolle des ikonischen Polizisten - allerdings nicht fürs Kino, sondern für Netflix. Jetzt gibt es den ersten Trailer zum großen Kult-Comeback, welches im Sommer 2024 startet.In Beverly Hills Cop: Axel F, so der vollständige Titel, verschlägt es Axel Foley ein weiteres Mal von einer Heimat Detroit nach Beverly Hills. Nicht zum ersten Mal, doch der Grund dafür ist dieses Mal äußerst persönlich, denn: Das Leben seiner Tochter (gespielt von Taylor Paige) ist in Gefahr und so werden die beiden gemeinsam in einen neuen Fall hineingezogen.Um was es dabei genau geht, verrät der erste Teaser-Trailer zwar noch nicht, das Video fängt aber schon einmal recht gut die Atmosphäre der alten Filmtrilogie (1984 bis 1994) wieder ein. Dazu trägt auch der Song Axel F von Harold Faltermeyer bei, der zumindest kurz angestimmt wird. Deutlich wird auch, dass Foley noch immer auf seine ungewöhnlichen Ermittlungsmethoden setzt, die immer wieder für Probleme sorgen. Actionfans dürften auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen.Fest steht auch, dass es neben Axel Foley ein Wiedersehen mit weiteren bekannten Gesichtern geben wird. Unter anderem Billy Rosewood (Judge Reinhold) und John Taggart (John Ashton) melden sich zum Dienst zurück und schließen sich den Ermittlungen an. Zu den Neuzugängen zählen etwa Detective Bobby Abbott (Joseph Gordon-Levitt) und Captain Cade Grant (Kevin Bacon).Regie führt Mark Molloy, als Produzenten sind Jerry Bruckheimer, Eddie Murphy und Chad Oman tätig. Bruckheimer war auch schon an der Produktion der ersten beiden Filme beteiligt. Beverly Hills Cop: Axel F gibt es ab Sommer 2024 weltweit und exklusiv auf Netflix zu sehen.