Beavis and Butt-Head: Die MTV-Chaoten kehren bald als Serie zurück

Erst vor kurzem hatten Beavis und Butt-Head noch den Weltraum unsicher gemacht, da geht es demnächst auch schon in Serienform mit neuen verrückten Geschichten weiter. Wann genau, hat Paramount jetzt verraten. Außerdem gibt es einen ziemlich witzigen ersten Trailer.Paramount holt die beiden MTV-Chaoten der 90er Jahre zurück: Nachdem diese zuletzt in ihrem zweiten Spielfilmabenteuer durch Raum und Zeit gereist waren, gibt es schon sehr bald auch eine neue Serienstaffel bei Paramount+. Los geht es dort nämlich am 4. August.Wie der Trailer zeigt, werden die beiden wieder so wie damals episodenhaft erzählte und ziemlich bekloppte Abenteuer erleben und wohl auch wieder viel Zeit vor dem Fernseher abhängen. Ein Wiedersehen mit weiteren Figuren der Serie scheint es dabei ebenfalls zu geben.Fans in Deutschland müssen sich voraussichtlich noch bis zum Start von Paramount+ im Dezember gedulden. Ob Mike Judge's Beavis and Butt-Head wieder nur ein kurzes Serien-Revival wie bereits 2011 wird oder ob noch weitere Staffeln folgen, bleibt abzuwarten.