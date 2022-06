Beavis and Butt-Head: Der Trailer zum neuen Animationsfilm ist da

Die beiden Kult-Chaoten Beavis und Butt-Head feiern nach einer längeren Pause noch in diesem Jahr ihr Comeback - dann allerdings nicht mehr beim Musiksender MTV, sondern beim Streamingdienst Paramount+. Jetzt gibt es den ersten Trailer zu Beavis and Butt-Head Do the Universe.Beavis and Butt-Head Do the Universe ist das zweite Abenteuer der Zeichentrickfiguren in Spielfilmlänge (nach Beavis und Butt-Head machen's in Amerika, 1996). Dieses Mal geht es für die beiden offenbar nicht ganz beabsichtigt in den Weltraum, wo diese durch ein schwarzes Loch von den 1990ern in unsere Zeit reisen. Dort gibt es für die zwei dann reichlich Neues zu entdecken. Im Trailer sind außerdem Alien-Versionen von Beavis und Butt-Head zu sehen.Beavis and Butt-Head Do the Universe startet am 23. Juni 2022 bei Paramount+, später soll es dann auch eine neue Serienstaffel geben. Wann Fans in Deutschland den Film zu sehen bekommen, ist noch nicht bekannt.