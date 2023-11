Batman Junior rettet im Trailer zu 'Merry Little Batman' Weihnachten

Der Joker bringt Weihnachten in Gefahr

Im Dezember startet bei Prime Video der neue DC-Film Merry Little Batman. Ein erster Trailer zeigt nun deutlich, dass dieser sich allerdings ziemlich stark von den letzten Auftritten des Dunklen Ritters unterscheidet und dass uns hier ein ziemlich schräges Zeichentrickabenteuer erwartet.In Merry Little Batman gerät Gotham City in große Schwierigkeiten, denn ausgerechnet kurz vor dem Weihnachtsfest hat Batman mit seinem Batwing eine "kleine" Panne und kann die Stadt so nicht vor dem Bösen beschützen. Natürlich haben gleich mehrere Schurken auf genau diesen Moment gewartet und so versucht nun eine Bande rund um Joker, in bester Grinch-Manier Weihnachten zu stehlen.Zum Glück hat aber auch Bruce Waynes Sohn Damian ein wachsames Auge die Gotham und nutzt die Gunst der Stunde, um endlich in die (ziemlich großen) Fußstapfen seines alten Herren zu treten. Dabei bekommt dieser es neben dem Joker noch mit weiteren Schurken wie dem Pinguin, Poison Ivy, Bane und Mr. Freeze zu tun.Dennoch: Allzu ernst dürfte es in Merry Little Batman nie zur Sache gehen, vielmehr will der Film weihnachtlichen Spaß für kleine und nicht mehr ganz so kleine DC-Fans abliefern. Wer sich dabei nicht von dem ungewöhnlichen Zeichenstil abschrecken lässt, darf dann sogar erstmals Batman mit einem Vollbart in Aktion erleben.Merry Little Batman erscheint am 8. Dezember 2023 bei Prime Video. Regie führte Mike Roth (Regular Show), in der englischen Originalfassung leihen unter anderem Yonas Kibreab, Luke Wilson, James Cromwell und David Hornsby den Figuren ihre Stimmen.