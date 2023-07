Ahsoka: Neuer Trailer und Startdatum zur neuen Star Wars-Serie

Ahsoka: Serienstart im August

Thrawns erster Auftritt in einer Realserie

Gute Nachrichten für Fans von Star Wars, die auf die neue Serie Ahsoka warten: Disney hat nämlich nicht nur einen neuen Trailer veröffentlicht, der zum ersten Mal den Oberschurken Thrawn zeigt, sondern auch noch das Startdatum bekannt gegeben. Los geht es demnach Ende August mit gleich zwei Folgen am Stück.Genauer gesagt gibt es die ersten zwei von insgesamt acht Folgen am Mittwoch, den 23. August 2023 bei Disney+ zu sehen. Weitere Episoden folgen im wöchentlichen Rhythmus. Ahsoka wird dann an gleich mehrere Star-Wars-Serien anknüpfen, denn einerseits ist sie in die Rahmenhandlung von The Mandalorian und Das Buch von Boba Fett eingebettet und andererseits greift sie die Geschichte der Animationsserie Star Wars Rebels auf, die 2018 nach vier Staffeln endete.Aus letzterer bringt Ahsoka gleich eine ganze eine Reihe bekannter Charaktere mit. Der neue Trailer zeigt jetzt, wie mit Ahsoka Tano (dargestellt von Rosario Dawson), Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo), Ezra Bridger (Eman Esfandi) und Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead) die alte Rebels-Crew wieder zusammenfindet, um sich gemeinsam einer aufsteigenden Gefahr für die Neue Republik zu stellen und einen neuen Krieg zu verhindern.Gemeint ist hiermit natürlich der imperiale Großadmiral Thrawn, der in The Mandalorian zwar bereits kurz erwähnt wurde, dort aber noch keinen Auftritt hatte. Im Trailer ist das vom dänischen Schauspieler Lars Mikkelsen verkörperte blaue Alien nun zum ersten Mal zu sehen, wenn auch nur sehr kurz. Was genau der als geniale Stratege gefürchtete Bösewicht vorhat, verrät die Vorschau allerdings noch nicht. Fest steht aber: Fans von Lichtschwertkämpfen dürften voll auf ihre Kosten kommen.Das Drehbuch von Ahsoka stammt vom Rebels-Schöpfer Dave Filoni, der zudem so wie zuletzt bei The Mandalorian gemeinsam mit seinem Kollegen Jon Favreau als Produzent an der Serie beteiligt ist. Zusätzlich zum Trailer hat Disney auch eine neue Featurette geteilt, die sich mit der Schauspielerin Rosario Dawnson und der Figur Ahsoka befasst.