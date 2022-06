1899: Der erste Teaser zur neuen Serie der 'Dark'-Macher ist da

Mit 1899 erwartet uns in Zukunft bei Netflix eine neue Serie desselben Teams, das auch hinter der erfolgreichen Mystery-Geschichte "Dark" stand. Diese erzählt dann von den unheimlichen Geschehnissen auf einem Schiff bei einer Atlantiküberquerung. Jetzt gibt es einen ersten Teaser-Trailer.Die Handlung von 1899 spielt an Bord des Schiffes Kerberos, das eine Gruppe Auswanderer am Ende des 19. Jahrhunderts sicher von Europa nach Amerika bringen soll. Auf hoher See entdeckt die Crew jedoch ein weiteres Schiff, das jedoch schon seit einer Weile als vermisst gilt. Was sich an Bord des zweiten Schiffes befindet, ist derzeit noch unklar, Netflix schreibt hier bislang nur geheimnisvoll von "albtraumhaften Rätseln" und auch der erste Teaser verrät in dieser Hinsicht noch nicht allzu viel.Die erste Staffel von 1899 besteht aus insgesamt acht Episoden, ein Starttermin ist bislang aber noch nicht bekannt.