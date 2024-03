Strommix: Anteil der erneuerbaren Energien steigt auf 56 Prozent

Erneuerbare Energien waren laut Statistischem Bundesamt für 56 Prozent des 2023 in Deutschlands erzeugten Stroms verantwortlich - gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Plus von fast zehn Prozentpunkten. Wichtigster regenerativer Energieträger ist die Windenergie mit einem Anteil von 31 Prozent. Die Gründe für den deutlichen Anstieg des Anteils waren ein gutes Windjahr 2023 sowie der Leistungszubau um 4,3 Prozent bei gleichzeitig geringerer Gesamtstromerzeugung."



Photovoltaikanlagen steuerten rund zwölf Prozent zum inländischen Strommix bei. Bei konventionellen Energieträgern ist ein deutlicher Rückgang bei Kohle und Kernenergie sichtbar. Letzteres liegt daran, dass Deutschland seine letzten Kernkraftwerke am 15. April 2023 abgeschaltet hat.

