Super Bowl LVIII: Die 10 erfolgreichsten Football-Mannschaften

Die Kansas City Chiefs gewannen den Super Bowl LVIII in Las Vegas und verteidigten erfolgreich ihren Titel. In der Neuauflage des NFL-Finales von vor vier Jahren setzten sich die Chief nach Verlängerung erneut gegen die San Francisco 49ers durch. Nun trennt beide Teams nur noch ein Super-Bowl-Erfolg voneinander, wie die Grafik zeigt.



Die Kansas City Chiefs traten bisher sechsmal beim Super Bowl an - vier Teilnahmen in jüngster Vergangenheit unter der Regie von Star-Quarterback Patrick Mahomes, von denen drei mit einem Sieg der Chiefs endeten. Die San Francisco 49ers kommen sogar auf acht Teilnahmen und fünf Siege, von denen der letzte jedoch bereits 30 Jahre zurückliegt.



Jeweils sechs Vince-Lombardi-Trophäen stehen in den Vitrinen der New England Patriots und Pittsburgh Steelers. Die Teams aus dem Nordosten der USA sind damit die erfolgreichsten in der NFL-Geschichte. Die Patriots brauchten dafür laut ESPN-Statistik elf Anläufe, die Steelers hingegen nur acht.



Vier Teams - die Cleveland Browns, Jacksonville Jaguars, Detroit Lions und die Houston Texans - haben noch nie am Endspiel teilgenommen und 12 Teams haben das Spiel noch nie gewonnen. Die unglücklichsten Teams unter den Super-Bowl-Teilnehmern sind die Minnesota Vikings und die Buffalo Bills. Sie haben jeweils viermal am Super Bowl teilgenommen, aber keinen dieser Wettbewerbe gewonnen.