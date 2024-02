Super Bowl 2024: Deutschland ist Europas Football-Hochburg

Nicht nur in den USA warten Football-Begeisterte sehnsüchtig auf das Endspiel der NFL-Saison, auch in Europa wächst die Football-Fangemeinde. Allein in Deutschland verfolgten im Schnitt rund zwei Millionen Menschen den Super Bowl.



Auch die Umfragedaten des Statista Consumer Insights untermauern Deutschland als die europäische Hochburg des American Footballs. Demnach haben 20 Prozent der Befragten angegeben aktiv Football zu verfolgen - etwa vier Prozent spielen sogar gelegentlich selbst. Hierbei wurde allerdings nicht spezifiziert, ob diese sich nur für den Sport in den USA interessieren. Denn auch in Deutschland gibt es mit der German Football League einen lebhaften Spielbetrieb auf Bundesebene.



Der DACH-Raum scheint in Europa generell eine hohe Begeisterungsfähigkeit in Bezug auf American Football zu haben. 16 Prozent der österreichischen Umfrageteilnehmer:innen verfolgen den US-Sport, in der Schweiz sind es 14 Prozent. Der größte Anteil an Sportler:innen, die das lederne "Ei? selbst in die Hand nehmen, wurde in Großbritannien registriert - etwa neun Prozent der Befragten spielen hier hin und wieder American Football.



Vor allem in England, wo mit Rugby ein ähnlicher Sport deutlich weiterverbreitet ist, hat die NFL in der Vergangenheit viel unternommen, um Football populärer zu machen. Regelmäßig trägt die US-Liga im Londoner Wembley Stadion einige ihrer Regular Season Games aus und will dadurch die Europäer:innen von ihrem Sport begeistern.