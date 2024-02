Social Media-Nutzung: Facebook verliert die Jugend

Vor 20 Jahren erschuf Mark Zuckerberg die erste Version des sozialen Netzwerks Facebook. Damals waren die Zielgruppen vor allem Studenten und junge Menschen. Heute ist Facebook bei der Jugend sichtbar weniger populär. Zwar nutzen 65 Prozent der für den Statista Consumer Insights befragten Menschen in Deutschland die Meta-Plattform, aber bei den zwischen 1995 und 2012 geborenen schrumpft dieser Wert auf 40 Prozent.Auch in anderen Ländern sinkt der Anteil der Nutzer unter Angehörigen der Generation Z deutlich, wie der Blick auf die Infografik zeigt. Besonders gering ist der Anteil an Nutzern in Japan - nur 28 Prozent der Befragten sind regelmäßig auf Facebook aktiv, unter den "Zoomern" sogar nur 15 Prozent. Am ehesten nutzen junge Menschen im Vereinigten Königreich Facebook (62 Prozent).