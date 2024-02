Die großen Fünf: Microsofts Rückkehr an die Spitze der Tech-Riesen

Weil die Apple-Aktie momentan schwächelt, konnte sich Microsoft den Titel als wertvollstes Unternehmen der Welt zurückholen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund drei Billionen US-Dollar hat Microsoft die Führung übernommen, während Apple bei rund 2,96 Billionen US-Dollar noch knapp unter der Marke liegt. Der Aufstieg von Microsoft wird durch den Erfolg seiner KI-Anwendungen getrieben, die zu einem Umsatzsprung von 29 Prozent im letzten Quartal führten. Inzwischen hat Microsoft die Open-AI-Technologie in seine Servicesoftware integriert, insbesondere bei Unternehmenskunden.



Im Gegensatz dazu stagnieren die Gewinne von Apple, und die Umsätze schrumpften in den letzten Quartalen. Analysten befürchten, dass der Absatz der Geräte, insbesondere des iPhones, durch die schlechte Wirtschaftslage in China deutlich einbrechen könnten. Das iPhone 15 erhielt nicht die erwartete Resonanz, und für das iPhone 16 werden ähnliche Bedenken geäußert.



Wie die Statista-grafik zeigt, war das Rennen um die Spitze der US-Techriesen vor vier Jahren noch viel enger. Alphabet, Amazon und auch Meta waren damals noch in Schlagdistanz zu Microsoft und Apple. Die beiden Konzerne konnten sich allerdings seitdem deutlich von der Konkurrenz absetzen. Microsofts Fokus auf KI, der breite Einsatz von Open-AI-Technologie und die kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsinvestition in KI geben dem Unternehmen nun auch einen klaren Vorsprung gegenüber Apple.