Samsung vs. Apple: Die beliebtesten Smartphones in Deutschland

Der Nutzeranteil von Apples iPhone in Deutschland wächst. Das belegen die Daten der regelmäßigen Umfragen der Statista Consumer Insights. Im Jahr 2023 haben rund 34 Prozent der Befragten angegeben, dass ihr primär genutztes Smartphone von der Marke Apple ist - 2021 lag deren Anteil noch bei etwa 22 Prozent.



Während Apple Nutzer gewinnt, fällt der Anteil von Spitzenreiter Samsung jährlich um einige Prozentpunkte. 2021 waren es im Vergleich zum iPhone noch etwa doppelt so viele Samsung-Nutzer, 2023 hat sich der Anteil mit 36 Prozent sehr an den Konkurrenten angenähert. Samsung bleibt aber dennoch die meistgenutzte Marke unter den Umfrageteilnehmern.



Größter Verlierer auf dem deutschen Markt ist Huawei. Der chinesische Hersteller rutschte von stabilen 15 Prozent auf nur noch sieben Prozent ab. Grund dafür ist vor allem die seit 2022 fehlende Google-App-Unterstützung und die Spionage-Anschuldigungen, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist.



Ebenfalls schwer auf dem deutschen Markt tut sich Google. Mit dem Google Pixel hat das US-Unternehmen zwar ein konkurrenzfähiges Smartphone, so richtig begeistern konnte dieses in Deutschland allerdings noch nicht viele. Wie die Grafik zeigt, liegt der Anteil der Befragten, die das Google Pixel als Haupthandy nutzen, bei nur etwa drei Prozent.

