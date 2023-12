Feuerwerk, Raclette & Co.: Diese Bräuche sind zu Silvester wichtig

Anstoßen ist laut Feiertagsspecial des Statista Global Consumer Survey die Silvestertradition schlechthin in Deutschland. Ein wichtiger Bestandteil der Neujahrfeierlichkeiten ist auch "Dinner for One". Seit fast 60 Jahren wird der Sketch mit Freddie Frinton und May Warden hierzulande ausgestrahlt. Und auch dieses Jahr werden wieder viele einschalten, wie der Blick auf die Grafik zeigt.



Ähnlich beliebt ist der Neujahrs-Countdown im Fernsehen. Die wichtige Frage, Raclette oder Fondue entscheidet ersteres deutlich für sich. Wenig Fans hat der alte Brauch des Bleigießens, was möglicherweise daran liegt, dass das giftige Metall mittlerweile durch das unbedenkliche Wachs ersetzt wurde.



Beim Duell Berliner versus Krapfen geht es dagegen nicht um den Konsum an sich, sondern die Bezeichnung. Natürlich wurde auch die Frage Feuerwerk ja oder nein behandelt. Ergebnis: Bei der Ja-Fraktion handelt es mit 24 Prozent um eine Minderheit, wenn auch eine laute.