Handys, Autos, Musik - auf was die Deutschen nicht verzichten können

In den Statista Brand KPIs - einer Umfrage, die sich unter anderem um die Bekanntheit und Beliebtheit von Marken dreht - werden Teilnehmende immer auch gefragt, ob sie sich ein Leben ohne ein bestimmtes Produkt oder einen bestimmten Service vorstellen können. So sagen beispielsweise 49 Prozent der Befragten in Deutschland, dass ein Kühlschrank für sie unverzichtbar ist. Das sind immerhin fünf Prozentpunkte mehr als beim Smartphone. Auto kommen bei dieser Frage nur auf 31 Prozent. Damit würden sich die Deutschen eher auf ein Leben ohne Kraftfahrzeug als auf ein Leben ohne Deodorant einlassen, wie der Blick auf die Grafik zeigt. Ein weiteres, typische deutsches Produkt, gemeint ist Bier, kommt sogar nur auf 17 Prozent.