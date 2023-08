Discounter: Die zehn größten Einzelhändler der Welt

Auf mehr als 1,9 Billionen US-Dollar taxieren die Analysten von Deloitte den Umsatz der zehn größten Einzelhändler der Welt. Dabei erwirtschaftet Walmart weltweit mit deutlichen Abstand den meisten Umsatz - rund 527,8 Milliarden US-Dollar flossen in die Kassen der US-amerikanischen Big-Box-Store-Kette. Komplettiert wird das Spitzentrio des Rankings von den US-Unternehmen Amazon (239 Mrd. US-Dollar) und Costco (196 Mrd. US-Dollar).Dahinter liegt mit rund 153,8 Milliarden US-Dollar die deutsche Schwarz-Gruppe, zu der Lidl und Kaufland gehören. Mit Aldi gibt es außerdem noch einen weiteren deutschen Vertreter in den den Top 10, wie der Blick auf die Grafik zeigt. JD.com (China) ist das einzige weitere nichtamerikanische Unternehmen. Der chinesische Einzelhändler zeigte von allen gelisteten Unternehmen zuletzt die größte jährliche Wachstumsrate von rund 28 Prozent zwischen 2016 und 2021. Das verhalf dem Unternehmen in den vergangenen Jahren die Liste hinaufzuklettern - und das, obwohl JD.com keine Standorte außerhalb Chinas besitzt.