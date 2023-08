Alibaba vs. Amazon: Der US-Konzern hat die Nase vorn

Alibaba hat Zahlen für das zweite Quartal 2023 vorgelegt . Der Umsatz des Unternehmens, das oft als die chinesische Version von Amazon bezeichnet wird, hat gegenüber dem Vorjahresquartal um 14 Prozent auf 32,3 Milliarden Dollar zugelegt. So beeindruckend die Entwicklung des Unternehmens ist, im direkten Vergleich mit dem US-amerikanischen Vorbild zeigt sich, dass Alibaba noch kein Amazon ist.Im Grunde hinkt dieser Vergleich auch ein wenig, denn die Konzepte der beiden Unternehmen unterscheiden sich schon sehr. Alibabas E-Commerce-Plattform Aliexpress ist ein Online-Marktplatz für Drittanbieter, eher vergleichbar mit eBay, wohingegen Amazon teils auch direkt über die Produkte verfügt und gleichzeitig seine eigenen anbietet.Dennoch wird Alibaba in der westlichen Welt aufgrund der schieren wirtschaftlichen Größe des Unternehmens gerne mit Amazon verglichen. Der Blick auf den erwirtschafteten Gewinn des Online-Händlers lässt erahnen wieso: Mit einem Nettogewinn von rund 4,6 Milliarden US-Dollar für das zweite Quartal bewegt sich der 1999 gegründete Konzern in ähnlichen Sphären wie Jeff Bezos Firma (6,8 Milliarden). Für eBay sind das geradezu unerreichbare Zahlen - der US-amerikanische Online-Marktplatz verzeichnete im gleichen Zeitraum einen Verlust von einer halben Milliarde US-Dollar.