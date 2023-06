Videospiele: Diese Firmen verdienten im Geschäftsjahr 2022 am meisten

Microsoft auch nach Übernahme von Activision Blizzard weit abgeschlagen

Die Unternehmen mit den höchsten Umsätzen mit Videospielen sind auch jene, die sich für ihren finanziellen Erfolg nicht nur auf eine Säule verlassen. Unternehmensangaben zufolge verdiente der japanische Multimediakonzern Sony im Fiskaljahr 2022 mit Games beispielsweise umgerechnet rund 27 Milliarden US-Dollar - fast doppelt so viel wie die meisten restlichen Unternehmen in den letztjährigen Top 8 für sich genommen.Ähnlich gute Ergebnisse konnte die chinesische Firma Tencent erreichen, die 2021 noch den ersten Platz hinsichtlich der Unternehmen mit dem höchsten Games-Umsatz einnehmen konnte. Internationale und heimische Spiele machten etwa 59 Prozent des Umsatzes im Segment Value Added Services aus, zu dem neben Games auch Social Media gehört. Der Anteil von Videospielen am Gesamtumsatz von Tencent betrug rund 31 Prozent.Microsoft spielt trotz zahlreicher Schlagzeilen zur mit Abstand teuersten Firmenübernahme im Videospielkosmos und des Erfolgs seiner Abo- und Cloud-Modelle nicht in der selben Liga wie Sony und Tencent. Das US-Unternehmen, dem mit Xbox eine der bekanntesten Marken im Games-Bereich gehört, wies in seinem letzten Jahresbericht im Gaming-Segment einen Umsatz von etwa 16 Milliarden US-Dollar aus. Ähliche Zahlen erreichen auch die im asiatischen Raum angesiedelten Firmen Nintendo, das für die Mario-, Pokémon- und Zelda-Spielreihen bekannt ist, Netease und Sea. Activision Blizzard, das Ziel von Microsofts Übernahmevorhaben, erreichte 2022 einen Jahresumsatz von 7,5 Milliarden US-Dollar.Nicht im Ranking aufgeführt sind Google und Apple, die ihr Gaming-Segment nicht gesondert ausweisen. Die dazugehörigen Umsätze speisen sich in der Regel auch nicht aus eigenen Produkten und Veröffentlichungen, sondern den Store-Gebühren auf in Handyspielen getätigte Käufen und kostenpflichtige Mobile Games. Analysen von Newzoo schätzten die Games-Umsätze von Google und Apple im Jahr 2021 auf 13 respektive 15 Milliarden US-Dollar.