Straßenverkehr: Der selbstbestimmte Autofahrer verschwindet

Der Anteil der neu zugelassenen Personenkraftwagen in Deutschland, die der Fahrer alleine und ohne Unterstützung durch Assistenzsysteme fahren kann, ist in den vergangenen Jahren immer kleiner geworden. Das zeigt die Grafik auf Basis von Daten der Statista Mobility Market Insights . Noch im Jahr 2015 waren Pkw ohne Assistenzsysteme in der Mehrheit. Heute dagegen läuft nur noch weniger als jedes sechste Auto ohne eine fahrerunterstützende Technologie vom Band. Im Jahr 2025 werden dann geschätzte 0,7 Prozent der Pkw bereits über hochautomatisierte Fahrfunktionen verfügen. Ihr Anteil wird in den folgenden Jahren langsam weiter ansteigen. Fahrzeuge ohne Assistenz/Automation werden dann keine Rolle mehr spielen.Um die technologische Entwicklung hin zu völlig autonom fahrenden Fahrzeugen beschreiben zu können, wurden sechs verschiedene Automatisierungslevel definiert. Der hier gültige Standard ist die SAE J3016 der SAE-International, einer Standardisierungsorganisation. Sie hat Arbeiten der Bundesanstalt für Straßenwesen weitergeführt. Hierbei werden die Fahrfunktionen in die Level 0 bis 5 eingeteilt. Bis einschließlich Level 2 assistieren die Funktionen den Fahrern (Assistierter Modus).Im Level 3 (Hochautomatisierter Modus) automatisieren die Funktionen die Fahraufgabe. Fahrzeuge, deren Systeme Level 3 erfüllen, können zeitweise selbstständig fahren, wobei die Fahrer nach Aufforderung und mit zeitlichem Vorlauf das Steuer wieder übernehmen. Damit gibt die Technik im Level 3 erstmals die Möglichkeit, fahrfremde Tätigkeiten während der Fahrt sicher auszuführen. Ab Level 4 (Autonomer Modus) können Fahrzeuge selbstständig fahren, ohne dass die Fahrer übernehmen müssen - die Funktionen sind also autonom bei der Ausführung der Fahraufgabe.