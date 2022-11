Nintendos Cash-Klempner: Super Mario lässt die Kasse klingeln

Zwischen September 2021 und September 2022 verkaufte sich Mario Kart 8 Deluxe rund neun Millionen Mal und ist mit einem Gesamtabsatz von 48,4 Millionen Einheiten das meistverkaufte Spiel mit Nintendo-Maskottchen Super Mario. Damit hat der Arcade-Racer den bisherigen Erfolgsgaranten Super Mario Bros., der 1985 für das Nintendo Entertainment System erschien, vom ersten Platz verdrängt.



Wie die Grafik zeigt, sind ein Großteil der bestverkauften Titel eher älter. Neben der Switch-Variante von Mario Kart ist lediglich Super Mario Odyssey als halbwegs aktueller Titel vertreten. Im vergangenen Jahr überholte das 2017 erschienene Spiel Mario Kart DS mit insgesamt 24,4 Millionen verkauften Einheiten. Andere Switch-Titel, die mit dem Mario-Franchise mithalten können, sind Animal Crossing: New Horizons mit 40,2 Millionen Verkäufen, The Legend of Zelda: Breath of the Wild mit 27,8 Millionen verkauften Einheiten oder Super Smash Bros. Ultimate, das 29,5 Millionen Mal über physische und digitale Ladentheken ging.



Trotz der Konkurrenz durch Spielefranchises wie Minecraft oder Pokémon hält Super Mario laut Guinness World Records einen weiteren Rekord: 650 Millionen Mal verkauften sich Titel mit dem Nintendo-Klempner als Protagonisten weltweit, was Mario zur meistgekauften Videospielfigur macht. Auch die dazugehörige aktuelle Konsole, der Handheld-Hybrid Nintendo Switch, ist ein Verkaufsschlager.



Laut Unternehmensangaben wurde die Konsole seit dem Verkaufsstart 2017 rund 114 Millionen Mal verkauft. Von seiner Last-Gen-Konsole Playstation 4 konnte Sony beispielsweise etwa 117 Millionen Stück absetzen, während Microsoft laut offizieller Angaben von dem Xbox-Series-X-Vorgänger Xbox One weniger als die Hälfte des direkten Konkurrenzprodukts von Sony verkauft haben soll.

