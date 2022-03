Die Deutsche Telekom gewinnt das Telekommunikations-Triell

Die Deutsche Telekom hat mit Service-Umsätzen im Mobilfunkbereich im vergangenen Jahr 6,3 Milliarden Euro Umsatz im deutschen Raum erwirtschaftet und liegt damit klar vor ihren direkten Konkurrenten Vodafone und Telefónica Deutschland. Wie die Grafik auf Basis von Geschäftsberichten zeigt, könnte letztere Firma diese Lücke in 2022 allerdings weiter schließen.



2021 stießen laut Daten der Bundesnetzagentur hierzulande rund 1,5 Millionen neue Mobilfunkteilnehmer von Telefónica Deutschland dazu, darunter die der Marken O2 und E-Plus. Das ist deutlich weniger als bei den Wettbewerbern Vodafone (etwa 5,2 Millionen) und der Deutschen Telekom (circa 4,7 Millionen), der Zuwachs sorgte aber dennoch für ein Umsatzplus von 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die entsprechende Wachstumsrate der Betreiber des D2- und D1-Netzes lag hingegen nur bei 1,4 Prozent. Während Vodafone in den restlichen Geschäftsregionen auf Breitbandanschlüsse für Umsatzgenerierung setzt, ist in Deutschland der Mobilfunkmarkt ein wichtiges Standbein, das etwas weniger als die Hälfte aller Umsätze des Konzerns im Land generiert. Für die Deutsche Telekom hingegen war das Internet-Geschäft weitaus lukrativer und schlug 2021 mit etwa 15 Milliarden Euro Umsatz zu Buche.



Obwohl in Deutschland noch andere Mobilfunkangebote abseits der drei großen Telekommunikationskonzerne existieren, ist ihr Marktanteil in Bezug auf Erträge vernachlässigbar. Laut einer Marktstudie von VATM und Dialog Consult generierten 1&1 Drillisch, Freenet und alle anderen Provider zusammen 2021 nur etwa 3,5 Milliarden Euro Umsatz. Insgesamt waren Ende 2021 161 Millionen Mobilfunkanschlüsse in Deutschland gemeldet, elf Millionen mehr als noch Ende 2020.



Vodafone, Telekom und Telefónica hatten erst vor kurzem im Rahmen des Ukraine-Kriegs anderweitige Schlagzeilen in Deutschland gemacht. Seit dem 27. Februar erlassen die drei deutschen Netzbetreiber und gleichzeitig größten Mobilfunkanbieter allen Nutzer:innen die Kosten für Gespräche in die und aus der Ukraine sowie die Roaming-Gebühren im Land.