So bezahlen die Deutschen beim Online-Einkauf

Online-Bezahldienste sind die am häufigsten genutzte Bezahlmethode beim Onlineshopping in Deutschland. Rund 71 Prozent der im Rahmen des Statista Global Consumer Surveys befragten Personen haben angegeben, Angebote wie PayPal oder Klarna beim Checkout zu verwenden.An zweiter Stelle mit einigem Abstand stehen die Bezahlung per Rechung (57 Prozent) und per Bankeinzug (51 Prozent). Weniger beliebt ist dagegen das Shoppen mit Kreditkarte: Wie die Grafik zeigt, nutzt etwa jeder Dritte in Deutschland diese Möglichkeit der Bezahlung im Internet.Am wenigsten Anklang findet hierzulande die Zahlung per Nachnahme, also bei Entgegennahme der Ware. Nur etwa sechs Prozent der Umfrageteilnehmer haben zuletzt diese Möglichkeit genutzt. Das liegt allerdings auch daran, dass diese Option im Internet immer seltener angeboten wird.