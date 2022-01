Fake News und Manipulation: Facebook entfernt 52 Netzwerke

Seit kurzem informiert Facebook in monatlich erscheinenden "Coordinated Inauthentic Behavior Reports" darüber, was das soziale Netzwerk gegen koordinierte Bemühungen, die öffentliche Debatte für ein strategisches Ziel zu manipulieren, unternimmt. Demnach hat Facebook von Januar bis Dezember 52 Manipulations-Netzwerke entfernt. Dabei wurden insgesamt 9614 Facebook- und 2645 Instagram-Accounts gelöscht. Zuletzt löschte das soziale Netzwerk im Dezember Accounts aus dem Iran, Mexiko und der Türkei.



Die gezielte Streuung von Falschmeldungen in sozialen Netzwerken ist ein ernstes Problem. So ergab ein Bericht des US-Senats, dass Russland zugunsten von Donald Trump Einfluss auf den Präsidentschaftswahlkampf 2016 genommen hat. Wie ernsthaft Facebook das Thema Manipulation wirklich angeht, lässt sich von Außen praktisch nicht beurteilen. Die Facebook-Mitarbeiterin Sophie Zhang sagte im April gegenüber dem Guardian, dass das Unternehmen aus Eigeninteresse immer wieder Autokraten gewähren lasse, wenn sie das Netzwerk zur Meinungsmanipulation oder Drohung gegen ihre Gegner nutzen.

