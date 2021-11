Smart City Index: Hamburg ist Deutschlands smarteste Stadt

Hamburg hat sich erneut den Titel der smartesten Stadt Deutschlands gesichert. Auch in diesem Jahr belegt die Hansestadt den ersten Platz im Smart City Index 2021 des Digitalverbands Bitkom. Hamburg erreicht 88,1 Punkte im Gesamtranking und teilt sich das Podium mit Köln (79,3 Punkte) und Karlsruhe (73,2 Punkte). Beide Verfolger konnten innerhalb des letzten Jahres Punkte gewinnen und München hinter sich lassen. Auch Hamburgs Punktzahl verbesserte sich um rund neun Punkte. Größter Gewinner 2021 ist das sächsische Dresden - die Stadt klettert ganze 18 Plätze nach oben und ist neben Berlin die einzige ostdeutsche Stadt in den Top 10.Der Smart City Index besteht aus fünf Themenfeldern und zeigt, wie digital deutsche Großstädte sind. So führt Hamburg beispielsweise in den meisten Gebieten wie zum Beispiel Mobilität (98,6 Punkte) und Gesellschaft (95,5 Punkte). Einzig Stuttgart konnte der Hansestadt in einer Kategorie den Rang ablaufen - die Landeshauptstadt Baden-Württembergs besitzt mit 80,1 Punkten die beste Verwaltung in Deutschland.