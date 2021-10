Aus iPod wird ByePod: Die Ära der MP3-Player in Deutschland

Am 23. Oktober 2001 stellte Apple den ersten iPod der Öffentlichkeit vor. Das Gerät, das für sein ikonisches Design 2002 mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet wurde, sollte zu einem der ersten Megaseller des Unternehmens werden. Und auch heute gehört der iPod, genauer der iPod Touch, noch zum Apple-Portfolio.Die große Ära der MP3-Player ist indes vorbei, wie der Blick auf die Grafik zeigt. Hatten 2013 über 45 Prozent der Haushalte in Deutschland einen, waren es im vergangenen Jahr nur noch rund 29 Prozent. Schuld am Niedergang der kompakten Musikabspielgeräte ist auch ein weiteres Apple-Produkt. Mit dem iPhone begann 2007 die Erfolgsgeschichte des Smartphones. Die neuen Mobiltelefone vereinten und vereinen MP3-Player, Kameras oder Navi in einem Gerät. Für die Absatzahlen der Standalones sollte das mittelfristig einen deutlichen Einbruch zur Folge haben. MP3-Player beispielsweise sind hierzulande mittlerweile so unbedeutend, dass ihre Verkaufszahlen von Studien wie dem Home Electronics Marktindex gar nicht mehr abgedeckt werden.