Smartphone-Absatz fällt auf Siebenjahrestief

276 Millionen Smartphones konnten die Hersteller laut IDC von Januar bis März 2020 absetzen. Es ist lange her, dass es ein ähnlich schwaches Quartal gab - um genau zu sein sieben Jahre.Ursache für den starken Rückgang ist unter anderem der chinesische Markt. Der Coronavirus-Lockdown führte hier zu einem Einbruch des Marktes um 20 Prozent. Auch die Absätze in Westeuropa (-18,3 Prozent) und den USA (-16,1 Prozent) sind deutlich zurück­ge­gan­gen. Zwar haben sich die Lieferketten in China laut IDC bereits gegen Ende des ersten Quartals zu erholen begonnen, allerdings ver­schärf­ten zu diesem Zeitpunkt immer mehr der großen Volkswirtschaften ihre Pandemie-Maßnahmen. Das hatte ein deutliches Nachlassen der Verbrauchernachfrage zur Folge.